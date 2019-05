ROMA – Può, una scimmia, rapinare un uomo? Sembra proprio di sì a giudicare da questo video che proviene dall’India. Siamo nel distretto di Kanpur nello stato dell‘Uttar Pradesh: una scimmia sbuca dal finestrino di un’auto e rapina il casellante dell’autostrada.

Il video è diventato in poco tempo virale in Rete. Nelle immagini si vede l’animale che con grande destrezza sbuca dal finestrino dell’auto ferma (in teoria) per pagare il pedaggio. La scimmia salta sul banco del casellante e si impadronisce di parte dell’incasso del giorno.

L’animale, a quanto pare, ha rubato 5 mila rupie che equivalgono a circa 60 euro. La scimmia si è poi rituffata nell’auto che è ripartita di corsa, scrive l’agenzia di stampa Ians. La scena, nel video che segue non si vede dato che il filmato termina prima.

Il manager della stazione di pedaggio, Manoj Sharma, ha raccontato che vari furti con le stesse modalità sono già avvenuti negli ultimi sei mesi: “La scimmia deve essere stata addestrata per rubare. Abbiamo registrato il numero di targa e fatto denuncia alla polizia” ha detto Sharma.

Fonte: Youtube, Leggo