ROMA – La scimmia ha sete ed utilizza una fontana che si trova in strada. L’animale si avvicina e beve. Poi, prima di andarsene, utilizza le zampe per chiudere l’acqua. Il video che dimostra ancora una volta l’intelligenza straordinaria di questi animali è stato girato nel nord dell’India lo scorso 30 luglio.

La scimmia si dissetta con dell’acqua fresca vicino ad una stazione ferroviaria che si trova nello Stato indiano settentrionale dell’Uttar Pradesh. Il video è stato girato da una persona presente sul posto ed è diventato virale dopo essere stato postato sui social dove molti cittadini indiani hanno commentato il video.

Tra questi c’è Rita Thapa che commenta eloggiando il primate. Noi umani, guardando il video secondo Thapa riceviamo “una grande lezione della nostra cugina antenata”. Anche Bharat Sharma commenta positivamente il filmato: “Potremmo esserci evoluti sia mentalmente che fisicamente, ma non ci siamo evoluti in responsabilità”. Sneha Mordani invece aggiunge: “Non ho visto niente del genere. La scimmia che chiude il rubinetto per evitare lo spreco di acqua. E gli umani? Cosa fanno?”

In gran parte dell’India, malgrado questa sia la stagione dei monsoni, ci sono gravi problemi con le risorse idriche a causa del consumo eccessivo di acqua. Il gesto della scimmia, come notano molti, potrebbe quindi essere d’insegnamento per molti umani. E non solo il India.

Fonte: Daily Mail