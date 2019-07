ROMA – Un motociclista sta viaggiando insieme al suo passeggero nel Nararhole Nationa Park nel sud dell’India. Dalla vicina foresta sbuca imrpovvisamente una tigre del Bengala che si avvicina di corsa, e pericolosamente, alla moto per poi tornare tra gli alberi. La moto mantiene una velocità elevata scoraggiando di fatto l’attacco del felino.

Il video è stato girato in questo parco che ospita 72 tigri del Bengala. Nella stessa località, all’inizio di quest’anno un esemplare ha ucciso tre persone, tra cui un uomo di 28 anni e un uomo di 60 anni. La tigre responsabile delle tre vittime è stata poi catturata dai guardiaparco.

Nel parco, anche negli anni passati ci sono stati diversi attacchi: nel 2015, un esemplare maschio uccise tre contadini. Nel 2013, a rimetterci la vita sono state quattro persone, uccise sia all’interno del parco sia nella vicina Bandipur.

La tigre del Bengala attacca l’uomo anche per via del fatto che è stata nevrotizzata da un habitat “fortemente frammentato” a causa della presenza umana. Questi grandi felini ora vivono solo in piccole aree tra India, Bangladesh, Nepal, Bhutan e Myanmar e sono considerati degli animali da proteggere a causa del rischio, concreto, di estinzione.

Fonte: Daily Mail, Youtube