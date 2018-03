BHARUCH – In India i tori gironzolano incustoditi per le strade.

Non si tratta di un animale molto docile. La dimostrazione arriva da questo video ripreso dalle telecamere di sicurezza della cittadina di Bharuch, che mostra una donna che cammina tranquilla in strada senza accorgersi che dietro di lei c’è un enorme toro che prima la punta e poi la carica scaraventandola in aria. Nonostante le ferite e la caduta, la donna per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

La città si trova nello stato del Gujarat. Il toro che ha colpito, secondo quanto riportato nella didascalia del video, pesa circa 400 chili. La gente nelle vicinanze ha subito soccorso la donna che è stata portata in ospedale. Qui, i dottori l’hanno subito medicata giudicandola fuori pericolo.

I tori e le mucche, nell’induismo sono considerati animali sacri. Molti proprietari abbandonano però in strada i capi più vecchi, che si ritrovano così vagare per le città.