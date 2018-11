KAPOTA – Un grosso capodoglio è stato trovato morto sulla costa di kapota Island nell’Arcipelago Wakatobi in Indonesia. Nel suo stomaco sono stati trovati sei chili di plastica: 15 bicchieri monouso, 25 sacchetti di plastica, delle infradito, una manciata di bottigliette, dei resti di corda di nylon e di altri materiali sintetici.

Le autorità marine locali, lunedì 19 novembre hanno recuperato il corpo dell’animale già in decomposizione insieme a Wwf e i ranger del parco nazionale di Wakatobi. In totale, nel suo stomaco hanno trovato oltre mille pezzi di plastica: ora sarà l’autopsia a dover decretare come è morto il capodoglio, anche se l’impressionante quantità di rifiuti rinvenuti al suo interno fa presupporre che possa essere stata provocata o agevolata dal materiale ingerito.

“Sebbene non siamo ancora in grado di conoscere la causa della morte, i fatti che vediamo sono davvero terribili”, ha dichiarato Dwi Suprapti, coordinatore della conservazione delle specie marine del Wwf Indonesia.