Indonesia: orango schiaccia sulle sbarre ragazzo troppo vicino. E’ diventato virale, come si dice, un video girato in uno zoo indonesiano. Un orango femmina, irretito da un giovane che si era avvicinato troppo alla gabbia, è riuscito ad afferrarlo, prima per la maglietta poi per una gamba.

Indonesia: orango schiaccia sulle sbarre ragazzo troppo vicino

Qualche momento di panico, certo, con il ragazzo sollevato in perpendicolare come un pacco postale e schiacciato sulle sbarre dalla morsa di Tina, l’orango appunto. Che mentre teneva con una possente mano, con l’altra allontanava l’amico giunto in soccorso (non proprio temerario, a dirla tutta).

Ma tutto è bene quel che finisce bene (in Giamaica a un altro visitatore molesto è andata decisamente peggio con un leone che gli ha staccato un dito prima di ingoiarlo). I media hanno tuttavia voluto insistere, diffondendole, sulle terribili immagini della violenza animale.

Vedere per credere. Il filmino è del 6 giugno scorso. Siamo allo zoo di Kasang Kulim, nella provincia di Riau (Indonesia). L’uomo, il 19enne Hasan Arifin, ha saltato la recinzione disobbedendo al divieto. Per girare un video (l’ossessione di folmare ogni istante della propria non memorabile esistenza sembra diventata un passaporto di immunità per ogni nefandezza).

Il manager dello zoo: “Orango preso a calci”

Che abbia violato le regole dello zoo (a sua tutela) è chiaro dalle immagini. Il manager dello zoo ci tiene a ribadirlo. E aggiunge, tuttavia, che l’uomo avrebbe preso a calci l’orango da fuori le sbarre. Di qui la “spaventosa” reazione. Per molto meno gli umani reagiscono come e peggio di Tina l’orango. Specie quelli costretti in cattività per dare un brivido gratis a chi non ha niente da fare.