Al largo di Maluku, in Indonesia, è stato trovato un cucciolo di squalo albino con un occhio solo

Al largo della costa di Maluku in Indonesia all’interno di uno squalo femmina, rimasta intrappolata nelle reti da pesca, è stato trovato un feto con solo occhio situato proprio in mezzo al capo, come il Ciclope del mito.

Il minuscolo squalo-ciclope aveva un grande occhio al centro della fronte, il corpo color bianco latte e pinne completamente formate.

Prima di consegnare il feto per le analisi i pescatori hanno segnalato la bizzarra cattura al locale ufficio marittimo.

La ciclopia

La patologia dello squalo – nota come ciclopia – è una rara malattia congenita.

A un certo punto della crescita uno dei “geni regolatori”, che coordinano l’espressione di altri geni, può funzionare troppo (o troppo poco) e quindi impedire ad altri geni di indurre la divisione in due della parte del cervello che produce i campi visivi, e quindi gli occhi.

Si manifesta all’interno dello spettro dei difetti del cervello e del viso noti come oloprosencefalia, che nei casi più gravi possono provocare aborto spontaneo o mortalità alla nascita.

Il color bianco latte del corpo è dovuto all’albinismo che spinge lo squalo a produrre basse quantità di melanina, responsabile del pigmento nel corpo.

Il piccolo squalo è stato paragonato a Mike Wazowski uno dei due protagonisti dei due film Monsters & Co.(Fonte: Sun)