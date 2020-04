ROMA – Al largo dell’Isola d’Elba, la Guardia Costiera ha avvistato e ripreso una balena. Il video è breve e dura meno di un minuto: le immagini mostrano il mammifero che nuota indisturbato. Ad un certo punto, dallo sfiatatoio parte uno spruzzo d’acqua, un classico comportamento che rende unici i cetacei.

Sulla pagina Facebook della Guardia Costiera si legge: “Pasqua ci ha regalato un incontro davvero speciale. A largo dell’isola d’Elba l’elicottero Nemo in pattugliamento, ha avvistato una balenottera di circa 20 metri. Questi cetacei, proprio in questo periodo, partono da Lampedusa e giungono in 5-7 giorni nel Santuario Pelagos”.

Questo spazio di mare noto anche come Santuario per i mammiferi marini, è un’area marina di 87.500 km quadrati che nasce da un accordo tra l’Italia, il Principato di Monaco e la Francia, le cui acque sono interessate. In questo spazio molto vasto vengono protetti i mammiferi marini che lo frequentano.

È stato istituito in Italia nel 1991 dal Ministero dell’ambiente. In Italia, l’area marina interessa tre regioni: Toscana, Liguria e Sardegna. I comuni interessati nei tre stati sono invece così suddivisi: 124 francesi, 111 italiani e 1 del Principato di Monaco (fonte: Sky, Wikipedia, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).