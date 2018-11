ROMA – E’ morto Jako, il Siberian husky di 7 anni legato e bruciato vivo la notte tra l’uno e il 2 novembre in una casa a San Pietro Vernotico, in Puglia.

A comunicare la notizia ai proprietari è stato il veterinario Pietro De Rocco, che a titolo gratuito si era preso cura di lui.

Il cane, dopo che il proprietario si era trasferito in Olanda, viveva con una donna anziana. Nella notte tra il primo e il due novembre qualcuno si è introdotto nella casa, ha legato il cane e gli ha dato fuoco usando uno straccio impregnato di benzina avvolto su un bastone. A dare l’allarme era stato un vicino di casa che aveva sentito il cane abbaiare disperato. Salvato per miracolo il cane, però, dopo dieci giorni non ce l’ha fatta.