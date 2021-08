Jessica Leidolph, modella attaccata da un leoparto durante un servizio fotografico nel recinto

Jessica Leidolph è in gravi condizioni: la modella è stata attaccata da un leopardo. Stava facendo un servizio fotografico nel suo recinto in Germania.

Jessica Leidolph, modella attaccata da un leopardo

Una modella è stata attaccata da un leopardo martedì scorso durante un servizio fotografico nel recinto dell’animale, nell’est della Germania. Jessica Leidolph, che ha 36 anni, riporta la Bbc, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni con ferite alla testa. L’attacco è avvenuto a Nebra, nella Sassonia-Anhalt. E’ successo in un centro privato per animali in pensione già impiegati in produzioni cinematografiche, spot pubblicitari ed altre attività commerciali.

I leopardi Troy e Paris avevano fatto uno spot pubblicitario

Il proprietario del centro non ha voluto rilasciare commenti. Nel recinto in questione c’erano due leopardi, Troy e Paris. Non è chiaro chi ha organizzato il servizio fotografico. In passato Troy e Paris sono sati impiegati per uno spot pubblicitario di tv al plasma.

Il gruppo Peta per la difesa dei diritti degli animali ha chiesto che i felini siano tenuti in centri di soccorso riconosciuti dallo Stato, dove non possono essere sfruttati a fini commerciali.