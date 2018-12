ROMA – Carico generosissimo, tra crocchette e cibo in scatola, per il canile di Ossaia. Come ogni anno, a calarsi nei panni di Babbo Natale, è stato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Un regalo da record, visto che questa volta il cantante ha fatto recapitare la bellezza di 23 quintali di cibo per gli amici a quattro zampe.

A documentare l’ingente dono di Jovanotti e sua moglie Francesca Valiani, è stata Stefania Bistarelli, da anni a capo dell’associazione Etruria Animals Defendly. Sulla sua pagina Facebook la responsabile del canile ha ringraziato calorosamente Cherubini per il bel gesto

“Il canile di Ossaia ringrazia sentitamente Jovanotti che anche quest’anno non ha fatto mancare il suo regalo di Natale ai nostri amici a quattro zampe, e con l’occasione, ringrazia anche tutte le persone che ci sostengono e ci aiutano sempre durante l’anno”.

Per Jovanotti e consorte l’amore per gli amici a quattro zampe più sfortunati è una missione di vita. Nella loro casa a Poggio di Cortona hanno trovato ospitalità numerosi cani e gatti abbandonati. Inoltre stanno realizzando un piccolo ricovero per i mici abbandonati insieme al loro veterinario di fiducia, Alberto Bradi di Castiglion Fiorenzino.

Nel 2018 poi il cantante si è fatto promotore anche di un’altra iniziativa per un canile di Vasto in Abruzzo, prestando la sua immagine per il calendario grazie al quale vengono raccolti fondi per la struttura. Anche qui la famiglia Cherubini ha adottato anni fa una cagnolina di nome Mou e da quest’anno si occupa del sostentamento di Orma, cagnolino paraplegico che necessita di cure speciali.