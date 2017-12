ROMA – Il leone Juboraj ha smesso di soffrire. Aveva 18 anni e da qualche tempo era ridotto pelle e ossa, ma questo non impediva ai responsabili dello zoo di continuare a tenerlo tra le “attrazioni” del parco.

La sua storia aveva fatto il giro del mondo quando le sue immagini sono state pubblicate online e i dipendenti della struttura sono stati accusati di negligenza.

La storia di Juboraj in fondo non è molto diversa da quella di altri animali che vivono tutta la vita all’interno di uno zoo, rinchiusi in ambienti che poco hanno a che fare con quelli naturali in cui dovrebbero stare. Come spiega Sanjay Kumar Bhowmick, CEO del Comilla Zila Parishad, al Dhaka Tribune, i leoni hanno una vita media di 14 anni, mentre Juboraj ne ha 18 vissuti interamente al Comilla Zoo, che lo ha acquistato dal Chittagong Zoo.

Juboraj era arrivato nello zoo quando aveva 4 anni, gli altri rimanenti li ha trascorsi in solitudine. Ora ha smesso di soffrire, ora ha riconquistato la sua libertà lontano dalla crudeltà dell’uomo.