ROMA – I fiumi del Kentucky sono pieni di carpe asiatiche. Questo pesce abbonda troppo ed è diventato un serio problema per le altre specie presenti: per questa ragione, il Dipartimento per le risorse ittiche dello Stato americano ha deciso di ricorrere a delle barche “elettriche” che sono in grado di stordire e far venire a galla i pesci grazie ad una “scossa” elettrica, una sorta di elettroshock che sfrutta il fatto che l’acqua è un ottimo conduttore elettrico.

I pesci non vengono uccisi ma prelevati per essere contati ed etichettati, così da potersi rendere conto della reale portata del fenomeno. Oltre che catalogati, una volta catturate le carpe vengono anche rivendute sul mercato. Il video che segue è stato girato sotto la diga di Barkley ed è una dimostrazione di quello che, molto frequentemente viene fatto in questa diga e in altri laghi della zona.

Fonte: YouTube