Lecce, uccide a calci e pugni un gatto in centro storico. La scena ripresa dalle telecamere di sicurezza (foto d’archivio Ansa)

Prende a calci e uccide un gatto. Tutto è accaduto intorno alle 17 di domenica, 13 marzo, in via Corte dei Guarini, nel cuore del centro storico di Lecce, a pochi passi da piazza Duomo. La scena è stata anche ripresa da alcune telecamere di sicurezza posizionate ai lati della strada. Il video in queste ore sta anche circolando sui vari social.

La prima ricostruzione

L’uomo, all’improvviso ha iniziato a prendere a calci un gatto indifeso. Una serie di calci che ha purtroppo tramortito e poi ucciso il gattino. L’uomo poi, sentite le urla dalle finestre, alla fine è scappato via. Di lui non si sa nulla. Si ha l’identikit che è possibile ricostruire vedendo le immagini. L’uomo, come racconta la cronaca locale. indossava un berretto grigio con visiera, un pesante giubbotto scuro con cappuccio, altezza media, giovane e con un pallone fra le mani.

Le segnalazioni e la denuncia

Subito sono arrivate numerose chiamate al 113. Tra le tante anche quelle di una donna che stava passeggiando con la famiglia in centro. Il gatto, d’altronde, era conosciuto e amato in zona.

Alcuni residenti – scrive Lecce Prima – hanno deciso di sporgere denuncia per l’accaduto. E sono stati estrapolati anche diversi filmati di videosorveglianza. Nella zona, infatti, vi è una discreta copertura, considerando la presenza di diverse attività ricettive, come b&b. Gli agenti hanno provato, ieri, anche a cercare il soggetto facendo alcuni giri, ma invano.