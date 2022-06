Leon, ritrovato il cane da slitta scappato tre mesi fa durante una gara in Alaska

Dopo tre mesi è stato ritrovato Leon, il cane da slitta scappato durante una gara a Idiratod, in Alaska. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Leon è in salute e in tre mesi ha percorso 250 km. Il cane faceva parte della squadra del musher francese Sebastien Dos Santos Borges ed è scappato mentre la squadra era accampata nella città di Ruby.

A maggio, i cittadini di McGrath, a circa 250 chilometri a sud del punto dove era stato visto per l’ultima volta, hanno iniziato a notare la presenza di Leon. A quel punto il cane è stato catturato e anche se molto dimagrito, sembra in forma. Dos Santos Borges è tornato in Alaska per riunirsi con Leon e una volta che il quattro zampe avrà il certificato medico per l’idoneità a volare, torneranno in Francia.

Leon e la gara del cane da slitta

La famosa gara di slitte trainate da cani, un percorso di circa 1.600 chilometri attraverso l’Alaska era iniziata il 6 marzo a nord di Anchorage. Dos Santos Borges, aveva sostituito il collare da gara che Leon indossava, con uno più largo e il cane è riuscito a sgusciare e scappare. Ma il musher nonostante la scomparsa ha deciso di portare avanti la gara. Nelle settimane successive, le autorità hanno cercato Leon nella tundra dell’Alaska, noleggiato persino piccoli aerei per individuare segnali della sua presenza. Su Facebook, Dos Santos Borges ha documentato la ricerca e ha parlato della decisione difficile di lasciare indietro il cane.

La gioia per il ritrovamento di Leon

“Una cosa è certa, non smetterò mai di cercare il mio cane”, aveva scritto in un post. Aveva offerto una ricompensa per le informazioni che avrebbero portato al ritorno di Leon. “E’ molto pauroso. Per favore, non rincorretelo”, si leggeva sul volantino della ricompensa. Quando il cane è stato ritrovato, ha scritto su Facebook: “Leon è insieme a me! Una grande storia, una bella storia di amore e amicizia tra tutte le persone che hanno aiutato. Grazie! La vita è bella!“.