Leone eccitato sveglia la leonessa mordendola: finisce malissimo

MASAI MARA – Una leonessa che sta dormendo su una strada della riserva di Maasai Mara in Kenya, viene svegliata con un morso da un leone che, come si capisce verso la fine del video dai suoni che emette, sembra piuttosto eccitato.

Il maschio non si aspetta una reazione del genere e viene quasi morso dalla femmina che non gradisce la sua presenza ed anche l’essere svegliata di soprassalto. Come mostrano le immagini, il maschio si avvicina camminando senza farsi sentire: raggiunta la sua “preda” si inchina e morde il fondoschiena della leonessa che scatta in piedi e reagisce in modo aggressivo, ferendolo anche con i suoi artigli affilati.

Il video è stato ripreso dalla guida Joshua Loonkushu ed è finito sui social prima di essere ripreso dal Daily Mail. Loonkushu ha raccontato di non aver mai visto nulla del genere in otto anni di lavoro per il safari: “Non potevo immaginare che il leone maschio si sarebbe comportato così. Ha fatto tutto il possibile per rimanere il più silenzioso possibile. Ho detto ai miei ospiti di fermarsi perché avremmo assistito a qualcosa di molto interessante”.

La leonessa ha impiegato esattamente due secondi per passare dal sonno profondo alla modalità “difesa”. La guida ha aggiunto: “In 8 anni di guida questo è stato il primo avvistamento del genere. Non avevo mai visto niente di simile“.