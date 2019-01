ROMA – Un video girato nel parco nazionale Kruger in Sudafrica mostra quattro leoni marciare su una strada del parco, costringendo tutti i veicoli presenti a procedere a “passo di leone”.

Il video, in poche ore ha raccolto 2 milioni di visualizzazioni dopo essere stato condiviso su Facebook dalla pagina “Lions Of Kruger Park And Sabi Sand”. Molte persone sono rimaste affascinate mentre altre si sono spaventate per la vicinanza dei quattro felini.

Dalle immagini del video, i leoni non sembrano preoccuparsi delle macchine e avanzano sincronizzati e maestosi. Altri utenti hanno interpretato il video come una presa di posizione da parte della fauna selvatica del parco nei confronti della presenza umana.