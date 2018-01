Ma non era il re della foresta?

ROMA – Altro che il re della foresta: un leone e una leonessa sono stati messi in fuga da un cane che si è messo ad abbaiare. È capitato nella Ngorongoro Conservation Area che si trova nel nord della Tanzania in Africa orientale.

I due esemplari si sono avvicinati ad un cane di piccola taglia che appartiene ad un gruppo di pastori Masai. Il cane aveva cominciato ad abbaiare a distanza e poi, stufo di non essere preso in considerazione, come mostra il video YouTube si è avvicinato, li ha affrontati e messi incredibilmente in fuga.