ROMA – I leoni sono abituati a cacciare le giraffe, La stazza di questo animale permette infatti di ottenere cibo per diversi giorni. Le giraffe però sono molto resistenti e devono avere una pelle molto dura: la dimostrazione arriva da questo video che mostra il tentativo (fallito), messo in atto da alcune leonesse che, dopo aver puntato una giraffa, la provano a bloccare mordendola alla base del lungo collo.

Altre due leonesse attaccano le zampe cercando di impedire, alla giraffa, di continuare a camminare. Il tentativo di stendere l’enorme mammifero però, alla fine non va in porto: i felini che circondano la preda sono costretti a desistere. La giraffa continua la sua passeggiata come niente fosse e così, dopo cinque ore, decidono di mollare.

La scena è stata registrata al Kruger National Park, in Sudafrica, dalla guida Francois Pienaar che ha raccontato: “Stavamo osservando i leoni mentre si risvegliavano dal loro ‘pisolino’ mattutino, quando li abbiamo visti puntare un maschio di giraffa”.

La guida ha concluso:”I tentativi sono stati molteplici, ma dopo cinque ore i leoni hanno desistito”. Il video del lauto pasto andato a vuoto è stato pubblicato anche su YouTube.