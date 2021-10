Leptospirosi al Parco del Valentino (Torino): morti due cani. Non siamo all’allarme zoonosi (malattia trasmissibile all’uomo) ma la morte di due cani al Parco del Valentino alimenta di sicuro la preoccupazione dei proprietari del quartiere di Torino a ridosso del famoso bosco cittadino.

Leptospirosi al Parco del Valentino (Torino): morti due cani

Entrambi sono risultati vittime di contagio da leptospirosi, malattia grave causata dal batterio leptospira. Una malattia per cui c’è l’obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie appunto perché potenzialmente trasmissibile agli esseri umani.

Neve, una boxer femmina dal mantello bianco e York, un labrador nero, sono morti (la notizia l’ha data il Corriere della Sera) l’uno a due mesi di distanza dall’altra. Al Parco del Valentino proliferano ratti, nutrie e scoiattoli grigi: tutti animali selvatici che potrebbero aver contagiato quelli domestici (i quali sono vaccinati, ma solo per le varianti europee del batterio).

I casi potrebbero essere molti di più, non tutti i cani muoiono in seguito al contagio. Le leptospire vengono espulse tramite l’urina: questo significa che basta leccarne i resti sul terreno per essere trasmessa.

Sulla correlazione tra leptospirosi e l’habitat del parco c’è la conferma dell’istituto zooprofilattico di zona.

“Se ci sono tanti animali portatori, basta che il cane lecchi per terra o beva dalle pozze d’acqua stagnante per contagiarsi” ha dichiarato al Corriere Francesca Bertolin, medico.

Paura per per l’uomo? “Anche se è difficile, ai bambini può capitare di infettarsi le mani giocando al parco o di prendersi la malattia dal cane di casa. Per prudenza noi abbiamo fatto tutti la profilassi antibiotica”.