Da fine maggio, nel comune di Lesignano Bagni (Parma), sono scomparsi 50 gatti domestici. A raccogliere le segnalazioni dei proprietari è stata una veterinaria della zona.

“A scomparire sono tutti felini di proprietà, abituati a stare in casa e fare qualche incursione nel giardino prima di rientrare”, ha raccontato la dottoressa Luana Giusti. Nessuno degli animali scomparso aveva un prezioso pedigree e per questo si esclude il movente del furto per rivederli.

Come riporta la Gazzetta di Parma, dai motivi delle sparizioni vanno esclusi anche gli incidenti stradali, visto che nessun gatto è mai stato trovato morto in strada. “Capita quasi sempre di sera – ha spiegato ancora la veterinaria – a volte ne spariscono anche due o tre nelle stesse ore. Ma nessuno è mai riuscito a vedere nulla di strano”.

Lesignano Bagni, il precedente dei gatti scomparsi

Anni fa, sempre nella stessa zona, era stata individuata una persona dai carabinieri che rubava i gatti per gli allenamenti dei cani da combattimento. Ma la pista non sembra poter essere ricondotta alle sparizioni di questa estate. Sulla vicenda ora indagano anche carabinieri, forestale e la polizia locale.

L’appello del sindaco di Lesignano Bagni

Anche il sindaco Sabrina Alberini ha lanciato un appello in merito alla misteriosa scomparsa dei gatti: “Siamo a conoscenza di quanto sta accadendo a Lesignano e abbiamo già provveduto ad informare le autorità competenti affinché si possa al più presto far luce su questa inquietante vicenda così da individuarne cause ed eventuali responsabili”.

“L’appello alla cittadinanza è di tenere gli occhi aperti, sporgere denuncia e segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi movimento sospetto, indicando esattamente luoghi ed orario. Con la collaborazione di tutti ci auguriamo che si possa mettere, il prima possibile, la parola fine a questa triste vicenda”.

Proprio il 6 settembre Alberini aveva scritto un post fu Facebook: “La mia Brigitte Bardot, detta Bibí, è fuori casa da diversi giorni. Un po’ selvatica come la padrona ma è sempre tornata. Sterilizzata, 5 anni. Se qualcuno l’avesse vista, vi prego di contattarmi, sono molto preoccupata. Grazie”.