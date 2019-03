MILANO – Chiunque abbia un gatto lo sa: il richiamo del tappetino da yoga è più forte di qualunque cosa. Basta tirarlo fuori per vedere l’amico felino avvicinarsi, cauto e sospettoso come sempre, ma assolutamente sicuro del fatto suo e diretto verso l’immobile preda. E a chi in quel momento aveva intenzione di cimentarsi nelle asana resta un’unica cosa da fare: adeguarsi.

Così l’amore dei gatti per lo yoga, e di molti amanti dello yoga per i gatti, è diventato ormai un trend. Mentre i ristoranti con mici vaganti sono ormai un must di quasi tutte le metropoli, l’ultima tendenza sono i locali in cui è possibile fare lezione di yoga lasciando attraversare i propri tappetini dai mici.

A New York la moda ha preso piede già da un po’, e adesso sono diversi i posti in cui si possono unire due delle passioni più amate dalle donne. Al Meow Parlour di Manhattan e al Cat Cafe di Brooklyn i mici sono i più assidui yogi. Del resto, come ha spiegato al New York Times Amy Apgar, insegnante al Meow Parloue, “lo yoga è tutto nello stare nell’istante, e i gatti lo fanno sempre”. E, di certo, sono maestri nel rilassamento. Provare per credere.

