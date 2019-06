WASHINGTON – Si chiama Apollo il ligre più grosso al mondo. Si tratta di un esemplare di incrocio tra un leone maschio e una tigre femmina. E Apollo, con i suoi 320 chili di peso per un metro e mezzo di altezza, batte tutti. Apollo è ospitato nel Myrtle Beach Safari in South Carolina, Stati Uniti, da Mike Holston e Kody Antle.

I ligre sono animali nati dall’incrocio tra un leone maschio e una tigre femmina. Se ad accoppiarsi sono invece un maschio di tigre e una leonessa si ha il tigone, mentre il leopone è un ibrido di leone e leopardo e il giagupardo un incrocio tra leopardo e giaguaro.

Ibridi del genere non esistono in natura: vivono in zone diverse e tendono comunque a non accoppiarsi tra di loro, spiega il National Geographic. I genitori vengono fatti accoppiare in cattività per generare curiosità da esporre in zoo e parchi naturali. Ma gli esperti di conservazione avvertono che una pratica del genere non può essere salutare: gli ibridi hanno maggiori possibilità di nascere con difetti di origine genetica come l’infertilità, sostiene Luke Hunter, a capo di Panthera, una delle maggiori organizzazioni per la difesa dei felini selvatici. (Fonti: National Geographic, YouTube, The Daily Star)