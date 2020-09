A Cicerana, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, due lupi attaccano un gregge e sbranano una pecora in pieno giorno.

Nel parco nazionale d’Abruzzo, in località Cicerana, due lupi attaccano una pecora e la sbranano. Il tutto in pieno giorno e davanti agli occhi di una guida e di un pastore (qui il video).

“E’ molto difficile che questi predatori agiscano di giorno – spiega la guida che ha filmato l’attacco Cesidio Pandolfi – di solito sono attivi di notte. Infatti non mi aspettavo di fare un incontro del genere. Ed è per questo che ho dovuto registrare il video attraverso la lente del binocolo: non avevo con me l’attrezzatura adatta. I due lupi hanno aggredito il gregge approfittando di un temporale. A volte invece attaccano con la nebbia”.

Il pastore del gregge non ha potuto fare nulla: “Ha visto che la trascinavano via e ha cominciato a urlare – ha detto inoltre Pandolfi -. Siamo corsi giù, ma in 10 minuti della pecora era rimasto ben poco”.



Nel parco ci sono almeno una cinquantina di lupi. “Riuscire a osservarli – continua la guida – è più difficile che vedere orsi, animali più abitudinari. Infatti ho visto l’accoppiamento degli orsi, l’orsa con i cuccioli, ma è la prima volta che vedo una predazione in diretta dei lupi”. (fonte LA REPUBBLICA)