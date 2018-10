MADRID – Saul Jimenez Fortes è un matador che si stava esibendo nell’arena di Las Ventas a Madrid. Il 28enne è stato brutalmente incornato a causa di una distrazione che gli è costata cara.

Fortes stava stuzzicando l’animale con il classico drappo rosso quando è stato sbalzato in aria e incornato a terra davanti agli spettatori che sono rimasti scioccati. La scena spaventosa non è finita in pochi istanti. Il matador è rimasto agganciato a una delle corna dell’animale che ha continuato a inferire su di lui.

Gli altri toreri presenti sono intervenuti rapidamente per cercare di distrarre il toro. Dopo un po’ sono riusciti nel loro intento ed hanno soccorso Fortes che è stato trasportato in ospedale.

Lo scorso aprile, il giovane torero francese Andy Younes di soli 20 anni, era stato incornato ai glutei da un toro di 520 chili. Appena Younes è stato colpito sono intervenuti i toreri che hanno distratto il toro, mentre Younes veniva portato via dall’arena.

Il giovane matador si è fatto medicare nell’infermeria dell’anfiteatro romano di Arles, in Provenza, dove intanto altri due toreri stavano duellando con altri tori. Younes è quindi tornato al centro dell’arena con il costume macchiato di sangue per affrontare un altro animale, Lamaroso, di 500 chili. Ma il pubblico ha chiesto e ottenuto di grazia per l’animale.