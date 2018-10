MADRID – Un toro resta agonizzante a terra, dopo essersi spezzato le gambe per un salto troppo alto da un camion. Il video arriva dalla Spagna dove i tori vengono utilizzati ancora nelle corride.

A pubblicarlo è il “Partido Animalista Contra el Maltrato Animal” (Pacma) che si batte da quindici anni per tutelare i diritti di questi animali e ha da poco diffuso in Rete un video per denunciare questo ennesimo caso di violenze avvenuto a Mejorada del Campo vicino Madrid: qui, si vede un toro con le zampe posteriori spezzate che resta agonizzante in strada. Il video è terrificante: l’animale si trascina a fatica con le zampe anteriori e cosa accada successivamente non è noto.

L’animale è saltato da un camion che, probabilmente, era troppo alto e il salto ha causato la rottura degli arti.

Dopo la diffusione del video, il Pacma ha deciso di denunciare l’accaduto alle autorità e ha invitato i propri sostenitori a firmare una petizione per cambiare la legge sul maltrattamento sugli animali in Spagna.