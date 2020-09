Di cani e piccioni eroi di guerra, perfino decorati dalle autorità di Regno Unito e Usa, si è sentito parlare più volte.

Ma in questo caso a essere premiato per la sua “devozione al servizio”, e in un contesto di pace, è stato un animale molto meno amato, Magawa, un ratto sminatore.

Magawa, il topo sminatore (un ratto gigante africano)

O meglio, un ratto gigante africano, di nome Magawa, capace di scoprire esplosivi a naso. L’associazione veterinaria britannica Pdsa lo ha infatti insignito della sua massima onorificenza civile per la sua attività indefessa di sminatore in Cambogia.

Durante la quale ha individuato, col fiuto finissimo del suo muso baffuto, ben 39 mine antiuomo e 28 munizioni inesplose. Un vero e proprio record per i cosiddetti “hero rats”.

I “topi eroi” addestrati dall’organizzazione belga Apopo, che stanno bonificando i Paesi più infestati dagli ordigni nel mondo, fra cui la Cambogia, dove se ne contano ancora milioni nascosti sotto terra.

La prima volta di un topo tra gli animali eroi

Come si legge sul sito della Bbc, per la prima volta la medaglia d’oro per gli animali eroi della Pdsa è andata a un ratto. Magawa è un roditore di sette anni e ha iniziato a operare nei campi minati dopo aver superato un addestramento durato un anno

Anno in cui ha imparato a segnalare la presenza degli ordigni inesplosi scavando con le piccole zampe, in modo da far intervenire gli artificieri. Come premio per il suo coraggio riceve ogni volta ricompense in cibo, fra cui pezzi di banana e noccioline. (fonte Ansa)