Maiale preferisce la bacinella di acqua pulita alla pozza di fango

ROMA – Il video del suino che preferisce immergersi nell’acua fresca e pulita piuttosto che nella pozza di fango.

“Ma andare nella pozza di fango come tutti i suini no? Va bene, giusto per sporcarmi l’acqua” dice affettuosamente il proprietario dell’animale che posta il video su Facebook.

Il filmato proviene da il Santuario capra libera tutti che, in Rete, si presenta così: “Santuario capra libera tutti è un antifattoria dove trovano rifugio animali considerati da reddito salvati dallo sfruttamento e dal mattatoio.Vivono in completa libertà circa 200 animali, vitelli pecore capre galline un cavallo e un lama. Non producendo nulla ne carne ne latte ho bisogno di aiuto per il loro mantenimento, le cure mediche e le strutture. Le spese per il mantenimento e le cure degli animali si aggirano tra i 50 e gli 80 euro al giorno”.

Si possono fare donazioni. Una dei progetti che sostiene la struttura lo spiega il Santurio stesso sempre su Internet:

“I soldi servono per l’acquisto di almeno tre rotoballe di fieno a settimana dal costo di 50 euro l’una e mangimi per mucche capre pecore galline il costo di mantenimento degli animali è di circa 80 euro al giorno” (fonte: Facebook, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).