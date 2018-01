Maiale sta per essere squartato: l’amico lo salva così

CHONGQING – Un maiale sta per essere squartato in un porcile di Chongqing, città che si trova nel sud-ovest della Cina. Un altro maiale arriva e cerca di aggredire i due macellai riuscendo così a liberare il compagno. Una persona che si trova nella struttura riprende la scena che viene poi pubblicata sul Daily Mail. Cosa accade dopo non si sa. E’ però probabile che i due macellai abbiano di nuovo preso il maiale riuscendo questa volta ad ucciderlo per trasformarlo in prelibata carne da vendere.

Il maiale, prima di essere squartato, si mette a strillare mentre viene costretto a sdraiarsi con due uomini che premono la sua testa e le sue gambe su una panchina in cortile. E’ a questo punto che arriva l’amico a salvarlo. Il video è stato girato il 25 dicembre scorso e diffuso solo ora.