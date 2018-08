ROMA – Lei si chiama Makenzie Noland, studia all’Università del Texas e ha appena finito uno stage al Gator Country, un parco di coccodrilli in Beaumont. Nel video, Noland [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dà da mangiare a Big Tex, un coccodrillo enorme di più di quattro metri.

La ragazza racconta chje Big Mex è il suo “migliore amico”. Makenzie ha posato con l’animale anche subito dopo la sua laurea, con tanto del mitico cappello nero in testa che si indossa in queste occasioni.

Non sempre il rapporto uomo-alligatore è così buono. Lo scorso luglio, una folla inferocita ha ucciso circa 300 coccodrilli in un’oasi per gli animali nella provincia indonesiana della Papua Occidentale, dopo che un residente locale è stato ucciso dai rettili.

Il gruppo di persone armate di vanghe, coltelli e mazze ha fatto irruzione nella riserva per coccodrilli marini, devastato l’ufficio del sito e ucciso tutti e 292 gli esemplari allevati in loco. È quanto riferiscono oggi le autorità, aggiungendo che la “vendetta” ha avuto luogo due giorni fa, al termine dei funerali della vittima.