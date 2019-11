KUALA LUMPUR – Un cane tutto verde che cercava cibo, in lacrime, rovistando in un sacchetto di plastica abbandonato. Lo hanno fotografato in Malesia, nel quartiere residenziale di Petaling Jaya. Qualcuno lo ha ricoperto interamente di vernice, uno scherzo crudele che gli ha procurato una grave intossicazione.

Le immagini postate su Facebook da un residente hanno commosso il mondo e fatto rapidamente il giro del web. “Chiunque abbia compiuto questo gesto, deve essere un malato di mente. È totalmente disumano pensare di fare cose del genere”, ha scritto Shazreen Othuman autore degli scatti.

Grazie alla sua segnalazione il povero randagio è stato affidato alle cure della Malaysian Association of Veterinary Pathology (MAVP) che fa sapere: “La vernice è molto pericolosa per gli animali, può essere anche letale perché interrompe il sistema respiratorio, causa nausea, vertigini e allergie alla pelle. Infatti – spiega l’associazione – il povero cane sta molto male, si è avvelenato con la stessa vernice”.

Sul caso è intervenuta anche la polizia malese, che ha invitato chiunque abbia assistito al gesto crudele a farsi avanti. “Non c’è nulla di divertente – si legge in un comunicato – In caso contrario, può essere intrapresa un’azione ai sensi della Sezione 29 dell’Animal Welfare Act 2015, che può portare a una multa fino a RM 100.000 (circa 22mila euro), una pena detentiva di tre anni o entrambe le condanne”.

Fonte: La Stampa