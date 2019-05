ROMA – E’ morto l’ultimo rinoceronte di Sumatra maschio in Malesia. Si chiamava Tam e soffriva di gravi problemi ai reni e al fegato. Ora nel Paese resta solo un’esemplare di femmina, Iman, con il conseguente rischio di estinzione definitivo della specie. In totale si stima che gli esemplari in vita nel mondo siano meno di 80.

Tam era stato catturato e portato nella Riserva naturale Tabin di Sabah che ha dato notizia della sua scomparsa. La speranza era che potesse riprodursi nella riserva ma poi si è scoperto che i due esemplari femmine erano sterili.

I rinoceronti di Sumatra sono una specie rara, la più piccola di questo mammifero. Sono i soli in Asia con due corni, e si caratterizzano anche per i peli. A causa dei cambiamenti climatici e della caccia indiscriminata per rubargli il corno, il loro numero è calato drasticamente nel corso degli ultimi decenni. Si trovano in Indonesia, nel sud della Malesia e nella Malesia peninsulare. Secondo il Wwf se ne trovano ancora degli esemplari nella Thailandia meridionale.