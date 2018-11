LA VALLETTA – trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Un piccione in volo viene polverizzato dal fuoco di un cannone che spara durante un saluto cerimoniale. Accade a La Valletta a Malta durante la tradizionale cerimonia del “Saluting Battery“, lo sparo del cannone a salve che avviene da un’antica piattaforma cerimoniale per due volte al giorno, alle 12 e alle 16. Per chi è di Roma assomiglia allo sparo dal cannone che avviene al Gianicolo alle ore 12.

Alle ore 12 di qualche giorno fa, lo sfortunato piccione scompare in una nuvola di fumo mentre sta attraversando gli otto cannoni allineanti l’uno accanto all’altro.

Karl Oliver stava osservando la scena in diretta durante la luna di miele. E’ stato questo utente a filmare la scena. Non è noto se l’uccello sia sopravvissuto oppure no. La “Saluting Battery”, in antichità veniva utilizzata per salutare le navi amiche che ripartivano dopo aver attraccato sull’isola. Dal diciannovesimo secolo, i veri proiettili sono stati sostituiti con munizioni a salve.