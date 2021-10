Mamma elefante difende il suo cucciolo e uccide il coccodrillo calpestandolo

Mamma elefante uccide un coccodrillo con lo scopo di difendere il suo cucciolo. In Zambia, un turista è riuscito ad immortalare in un video una sequenza rarissima in cui un elefante uccide un coccodrillo calpestandolo.

Alligatore punta al cucciolo: mamma elefante lo uccide

Mai mettersi contro una mamma. L’alligatore sembra aver scelto l’elefantino come preda. L’animale non fa però i conti con mamma elefante che sta seguendo il suo cucciolo che, nel video filmato dal turista Hans Henrik Haaher durante un safari, si vede solo di sfuggita.

Il video, dal titolo “elephant mom vs crocodile”, è diventato virale. L’elefantessa prima spinge il coccodrillo con la testa, poi lo calpesta ripetutamente. Gli monta sopra travolgendo l’alligatore sotto 3 tonnellate di peso. L’alligatore prova a fuggire senza successo.

L’alligatore cerca anche di attaccarsi alla probiscide dell’elefante e viene calpestato da un’ultima potentissima zampata.

Gli elefanti i mammiferi terrestri più grandi del mondo

Gli elefanti sono i mammiferi terrestri più grandi del mondo. I maschi di elefante africano possono pesare fino a 6 tonnellate. Le femmine generalmente sono più piccole e raggiungono un peso di “solo” 3,5 tonnellate. Le femmine, secondo quanto confermato dagli etologi, possono diventare molto aggressive quando percepiscono un chiaro pericolo per la loro prole sfatando in questo caso il mito dell’elefante che viene considerato un animale assolutamente pacifico.