ROMA – Mamma elefante ritrova il suo cucciolo caduto in una buca e scatta una lunga operazione di salvataggio che consiste nell’aprire un varco dalla buca, che permetta al piccolo di uscire fuori.

Accade nello Stato del Kerala in India: come mostra il filmato YouTube, alla fine mamma e figlio si “abbracciano”in un incontro commovente. Non è la prima volta che accade una cosa del genere in India e non è la prima volta che gli abitanti di un villaggio partecipano al salvataggio. Gli elefanti spesso finiscono in queste buche perché attratti dalla terra umida.