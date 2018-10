BELLA COOLA – Un uomo spara ad un orso grizzly che ha invaso il suo giardino. Avviene a Bella Coola nella British Columbia: il filmato pubblicato sui social, mostra Lawrence Michalchuk che affronta un orso, una femmina, che ha invaso la sua proprietà con i suoi tre cuccioli.

L’umo era appena tornato a casa con sua moglie dopo essere stato dai suoceri. Michalchuk, come raccontano i media canadesi, ha prima sparato due colpi di avvertimento contro l’enorme bestia nel tentativo di farla fuggire insieme ai suoi cuccioli. Poi ha urlato a mamma orso per spaventarla non riuscendoci: l’orso, infatti, ha cominciato a correre verso l’uomo con le orecchie abbassate, segno che l’animale sta per attaccare.

A filamre la scena è stata la moglie di Michalchuk, che urla al marito mentre riprende. L’uomo spara alla gamba anteriore destra dell’orso e lo fa inciampare su se stesso. Il momento della caduta lascia a Michalchuk il tempo sufficiente per rientrare in casa mentre l’orso si volta alla ricerca dei cuccioli.

A Bella Coola, ha spiegato Michalchuk, gli orsi sembrano essere sempre più a proprio agio con gli umani. “Quell’orso non se ne sarebbe andato” si è giustificato Michalchuk che ora è sotto indagine, anche se probabilmente verrà scagionato dalle accuse mosse contro di lui dal Conservation Officer della British Columbia, l’ente che protegge gli animali nella provincia canadese. Anche perché non sono state trovate scie di sangue. L’orso quindi, a quanto pare è stato ferito solo di striscio ed è sopravvissuto.