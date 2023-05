Mamma squalo agonizzante partorisce 20 piccoli a Calasetta prima di morire

Un esemplare femmina di squalo blu, conosciuto anche come verdesca, ha partorito 20 piccoli sulla spiaggia delle Saline, a Calasetta, in Sardegna. L’esemplare, lungo circa due metri e con evidenti lesioni agli organi interni, sebbene agonizzante ha fatto in tempo ieri mattina a dare alla luce gli squaletti, tutti vivi, con l’intervento delle pattuglie del Corpo forestale dell’ispettorato di Iglesias, arrivate dalla base navale e dalla stazione forestale di Sant’Antioco, dopo la segnalazione del grosso pesce spiaggiato.

Mamma squalo partorisce e poi muore

I Forestali hanno assistito al parto dopo aver ricevuto indicazioni dai veterinari del Centro recupero cetacei e tartarughe di Nora (Cagliari). I venti squaletti sono stati subito liberati in mare, ma i Forestali sono dovuti restare a lungo sul bagnasciuga perché i piccoli, disorientati, continuavano a tornare a riva, col rischio di restare intrappolati nella risacca e, dunque, di morire. La verdesca non rappresenta un pericolo per l’uomo. Raramente si avvicina alle nostre coste, se non per il tempo strettamente necessario a partorire.