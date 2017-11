ROMA – Un uomo in Cina mangia dei pesci ancora vivi e si fa riprendere dalla telecamera. Non si tratta di ostriche o altro ma di pesci di medie dimensioni parzialmente tagliati. L’uomo mangia con una certa velocità, come se qualcuno lo incitasse. Il video finisce su YouTube e, come spiega il Daily Mail, si tratta di una nuova”tendenza” che sta prendendo piede in Cina, suscitando però diverse polemiche: c’è chi infatti accusa l’uomo di compiere un gesto crudele verso creature che sentono il dolore e in molti casi comprendono di essere mangiati.

Nella prima parte del filmato, quest’uomo mangia un pesce tagliato a pezzi ancora vivo. Nella seconda parte mangia invece un polipo che muove ancora i tentacoli.

Wendy Higgins della Humane Society International, al Daily Mail ha dichiarato: “Questo video è davvero disgustoso sia per la crudeltà verso gli animali, sia per la mostruosità che gli esseri umani sono in grado di fare. Questi pesci hanno sopportato l’inenarrabile orrore e il dolore dell’essere mangiati vivi solo per soddisfare la brama dei commensali che amano la cucina estrema. Il loro calvario è lungo e disgustoso. Non ci sono leggi per proteggere animali come questi in Cina, ed è proprio questa mancanza che incoraggia questo atteggiamento legato alla mancanza di rispetto”.