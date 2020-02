ROMA – Una maestosa manta rosa che nuota nelle acque della Grande barriera corallina in Australia è stata avvistata vicino a Lady Elliot Island. Uno spettacolo della natura che non è passato inosservato ed è stato immortalato dal fotografo Kristian Laine che ha pubblicato gli scatti su Instagram.

(Per vedere le foto di Kristian Laine su Instagram clicca qui.)

Laine ha raccontato che in un primo momento non si era accorto del colore della manta, ma pensava che fosse bianca. Tanto che quando ha riguardato le foto scattate in subacquea e ha notato il colore rosa ha pensato che la macchina fotografica avesse avuto qualche problema.

Poi però si è reso conto che quello era il vero colore della manta. Si tratta di un esemplare unico nel suo genere, che sarebbe stato visto solo 10 volte da quando nel 2015 i biologi del Project Manta australiano lo hanno avvistata per la prima volta. Per i veterinari il colore così particolari potrebbe essere dovuto o a una infezione della pelle, oppure come nei fenicotteri ad una alimentazione a base di alghe sature di beta carotene, che funziona da pigmento.

Dopo anni di ricerche, i veterinari sono riusciti a sottoporre la manta a una biopsia cutanea e hanno scoperto che il colore si deve a una mutazione genetica. Insomma, un esemplare non raro, ma addirittura unico. (Fonte La Stampa)