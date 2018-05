AREZZO – In mancanza di un compagno che, almeno per il momento, non sembra esserci, l’ex ministra e sottosegretaria di Stato Maria Elena Boschi si consola con un micino. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La bella avvocata ha postato su Instagram un immagine che la ritrae con in braccio un bel gattino di pochi mesi. E sotto la foto, nella didascalia, invita i suoi follower a proporre un nome per il piccolino.

Molti utenti hanno risposto con proposte più o meno improbabili. Qualcuno propone con ironia “Dibba oppure Gigino. Anche se Etrurio sarebbe il top”, mentre un altro utente propone il classico Neve, qualcun altro Biagio o Licio, perfino Rosato, come il collega del Pd. E poi ci sono altre proposte provocatorie, da Miattarella ad Euro, fino a Spread e Südtiroler Volkspartei, ma anche Conflitto d’interessi e Miaorfini.

Una follower, poi, interviene così: “Mio marito mi dice che vorrebbe essere il gattino anche se odia i gatti, a me non me lo ha mai regalato il gattino, hai visto quanto ne combini, è forse per te voterebbe pure il Pd”.