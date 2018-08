MARSALA (TRAPANI) – E’ una storia terribile quella che arriva da Marsala, in provincia di Trapani. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Qui una gatta è stata massacrata a colpi di pietra da alcuni ragazzi.

E’ avvenuto in pieno centro, in via Fortuna. L’episodio è stato denunciato con un post pubblicato sulla sezione “annunci locali” della pagina Facebook dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) di Marsala.

Scrive Giusy Milù: “Un gruppo di ragazzini sadici si aggira per le vie del centro trucidando poveri animali indifesi. Se qualcuno dovesse assistere a una scena del genere è pregato di bloccare questi esseri indegni e chiamare le forze dell’ordine ordine. Non descriviamo che atroci sofferenze ha potuto provare questo animale innocente – scrivono i volontari dell’Oipa di Marsala – ma chiediamo di contattarci in privato se siete a conoscenza dei fatti, quantomeno per parlare con le famiglie di questi ragazzi che certamente hanno delle problematiche”.

Sotto il post è stata pubblicata anche la foto della povera micia uccisa. Molti i commenti all’insegna dello sdegno e della condanna per gli autori del gesto terribile.