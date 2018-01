Medicine al gatto e al cane? Ecco come dargliele senza stressarli

Come possiamo dare medicine al gatto o al cane senza stressarlo troppo? Un modo c’è. Come spiega la dottoressa Maria Grazia Calore, medico veterinario esperto in comportamento, sul blog di Almo Nature, prima di tutto è importante conoscere i gusti del proprio animali. Se i cani solitamente mangiano il cibo ingoiandolo, i gatti sono più selettivi e diffidenti. Inoltre i primi hanno 1.700 papille gustative contro le 9.000 presenti nell’uomo, mentre il gatto ne ha molte meno, all’incirca 250, ma molto specializzate. Per questo motivo sono molto più rari i casi di gatti avvelenati rispetto a quelli di cani avvelenati.

Il cane, in generale, apprezza sia i cibi salati sia i cibi dolci, mentre i mici di norma prediligono i cibi salati. Ma le aziende che producono medicine per animali sanno come “ingannare” il gusto dei nostri amici pelosi, così la gran parte delle compresse sono più appetibili. Molti ma non tutti.

Quando i nostri cani o gatti proprio non ne vogliono sapere, possiamo invogliarli ad assumere il farmaco avvolgendolo in una fettina di prosciutto o formaggio, che sicuramente risulterà più gradita, oppure possiamo sminuzzare la compressa e aggiungerla alla pappa.

Per quanto riguarda i mici sono utili le paste vitaminiche al sapore di carne oppure gli involucri mangiabili in cui si possono nascondere le medicine. Il consiglio è di non forzare il nostro animale, soprattutto se la terapia è lunga. Può andarci bene una volta o due, ma non sempre. E soprattutto rischieremmo di stressarlo molto.

Infine, un errore da non fare: mai somministrare all’animale medicinali per gli umani. Il metabolismo dei farmaci è diverso e i nostri farmaci potrebbero rivelarsi tossici e pericolosi per i nostri compagni pelosi.