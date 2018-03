ROMA – La tarantola in Australia è una specie protetta. Per questa ragione, come mostra questo video ripreso dal Daily Mail, ci sono persone che con molto coraggio si mettono al lavoro per salvare esemplari che rischiano di morire. E’ il caso di una donna che, nel nord del Queensland, ha salvato un ragno che stava per essere inghiottito dalle inondazioni impetuose che hanno colpito la zona a seguito di un ciclone.

Andrea Gofton, questo il nome della donna, ha condiviso il video sottotitolando il fatto di essere eccitata per aver salvato un ragno. Gli utenti non l’hanno però presa molto bene. Una donna ha scritto: “Avrebbe dovuto lasciare che annegasse”. Un altro utente si è chiesto perché mai dovrebbe essere salvato un ragno. “Guarda le sue dimensioni. Si potrebbe mangiare tutta la tua famiglia” ha concluso un terzo commentatore.