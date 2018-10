NAIROBI – Stivali in pelle, pantaloni color cachi e camicia bianca con le maniche rivoltate, Melania Trump a Nairobi ha mostrato il volto ambientalista della Casa Bianca: lontana dal marito, sorridente e rilassata, ha dato da mangiare a un elefantino al David Sheldrick Wildlife Trust, un centro ambientale famoso per un metodo di allevamento di cuccioli di elefanti rimasti orfani. Qui è però avvenuto un piccolo imprevisto: il piccolo a cui Melania ha dato il latte, poco dopo le ruzzola addosso e la First Lady rischia di cadere a terra.

Nel sito è stata ricevuta da Angela Sheldrick, figlia del naturalista David L. William Sheldrick, alla cui memoria è stato dedicato il progetto, nato nel 1977, per la salvaguardia e la riabilitazione degli elefanti. Melania è impegnata in un tour africano da sola, cominciato martedì: la sua prima tappa è stata Accra, in Ghana, dopodiché è volata in Malawi giovedì. Dopo il Kenya, il suo tour terminera’ con una sosta domenica al Cairo.

Armata di un enorme biberon di plastica, la First Lady si è divertita ad allattare l’elefantino nell’orfanotrofio: prima un po’ titubante, poi soddisfatta, ha lasciato che l’elefantino svuotasse l’enorme bottiglione di latte e poi, un po’ maldestra, quando quello si è tirato indietro ha lasciato cadere a terra il biberon. Più tardi, a bordo di un bfuoristrada e con un casco bianco coloniale, l’ex modella slovena 48enne ha visitato il parco nazionale di Nairobi, fotografando con il suo cellulare antilopi, elefanti e gazzelle. Il suo tour, dedicato fondamentalmente ai bambini con la sua campagna Be Best, si è concluso in un orfanotrofio, dove è stata accolta al ritmo di danze e musiche tradizionali.