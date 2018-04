LOS ANGELES – L’amore è cieco, e a volte anche l’amato lo è. Come nel caso di Melvin, dolcissimo gatto che ha perso entrambi gli occhi a causa di una microftalmia.

Proprio a causa di questa patologia, che disturba la vista e gli occhi, Melvin si è dovuto sottoporre ad un’operazione. Adesso non soffre più, ma è cieco, senza più occhi. Questo, però, non inficia la sua vita: questo dolce gattone ha infatti imparato ad orientarsi grazie ai baffi. Ed ha persino trovato una compagna umana che si prende cura di lui.

Lei si chiama Jackie Gudgel ed era andata al gattile di Los Angeles Best Friends Pet Adoption and Spray Center per cercare un compagno felino proprio poco prima che Melvin venisse operato.

Aveva notato subito che non stava bene, i volontari le avevano raccontato la sua storia e lei aveva chiesto di poter parlare con il suo compagno per decidere un’eventuale adozione del micio.

Nel frattempo una volontaria del rifugio, Samantha Bell DiGenova, si è presa cura di Melvin, postando sui social le sue foto. Quando Jackie ha visto come quel simpatico gatto viveva anche senza vedere, ha capito che era proprio il compagno felino che cercava: “Quando ho ritrovato Melvin – ha raccontato la donna – ho visto la stessa espressione che aveva la prima volta. L’intervento non ha cambiato molto in lui e nulla per me. Era dolce come sempre”. Un vero e proprio amore a prima vista.