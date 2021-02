Come regalo d’amore per San Valentino, la nota cacciatrice sudafricana Merelize Van Der Merwe ha portato a suo marito il cuore sanguinante di una giraffa appena uccisa.

Il trofeo di caccia della 32enne viene mostrato davanti all’obbiettivo come se nulla fosse ed ha creato un’onda di indignazione a cui la donna che caccia fin da quando era bambina, non sembra fare caso.

Merelize Van Der Merwe ha ucciso più di 500 animali tra leoni, elefanti e leopardi

La donna racconta di aver ucciso oltre 500 animali tra leoni, elefanti e leopardi. Per procurarsi l’animale da uccidere ha pagato 1500 sterline.

Una volta compiuto l’orrendo gesto, la donna si è prima messa in posa sull’animale morto, poi ne ha estratto il cuore mostrandolo all’obiettivo del fotografo.

Van der Merwe e gli altri animali uccisi in modo macabro

La donna non è nuova a gesti eclatanti ed è nota per irridere continuamente animalisti e vegani sul web. In questo caso, Van der Merwe ha spiegato le sensazioni provate in attesa del giorno di caccia alla giraffa: “Il mio meraviglioso marito Gerhardt sapeva che questo era il mio sogno”.

“Sono stata in attesa come un bambino per due settimane, contando i giorni. Successivamente sono stata inondata di emozioni”.

Cuore di giraffa in mano, la foto macabra su Facebook

La donna che gestisce una fattoria ed un agrumeto, ha scattato una foto con il cuore della giraffa in mano e su Facebook ha scritto: “Vi siete mai chiesti quanto è grande il cuore di una giraffa? Sono al settimo cielo con il mio regalo di San Valentino”.

“Uccidendo quella giraffa ho creato lavoro per 11 persone quel giorno e molta carne per la gente del posto” ha detto entusiasta la donna.

Che poi ha aggiunto: “Se si mettessero a vietare la caccia gli animali diventerebbero inutili e scompariranno”.

La Van der Merwe ha proseguito con il suo punto di vista farneticando una teoria alquanto discutibile:

“La caccia ha aiutato a riportare molte specie sull’orlo dell’estinzione. Le uniche persone che proteggono questi animali sono i cacciatori di trofei”.