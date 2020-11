Messico: coccodrilli per strada a Villahermosa dopo le violente inondazioni (Foto da video YouTube)

Messico: coccodrilli per strada nello stato di Tabasco dopo le violente inondazioni delle ultime settimane.

Coccodrilli per le strade di Villahermosa, capitale dello stato di Tabasco in Messico. Le inondazioni avvenute nelle scorse settimane nel Messico sud-orientale sono state particolarmente intense in questo stato. Causando gravi danni ed anche una invasione di coccodrilli nella capitale di questo Stato, Villahermosa. Lo riferisce il quotidiano locale El Heraldo de Tabasco.

Messico: i coccodrilli per le strade di Villahermosa dopo le inondazioni

Questi rettili, spiega il giornale, vivono nei fiumi della regione, ma lo straripamento di molti di questi, ed in particolare del Río Grijalva che attraversa Villahermosa, hanno causato l’apparizione dei coccodrilli nelle strade cittadine. Un fenomeno che ha ovviamente generato panico nella popolazione.

I video sui social

Abitanti della città hanno postato nelle reti sociali video che provano la presenza di almeno sette di questi animali. Che possono raggiungere la lunghezza di tre metri. Il fatto è che molta gente non ha abbandonato le case, nonostante gli allagamenti, e spesso è costretta ad addentrarsi nell’acqua che scorre lungo le strade per cercare alimentazione, con il rischio di imbattersi in uno di questi rettili.

Un residente ha raccontato al giornale che la presenza dei coccodrilli non è solo nell’acqua, ma anche sulla terra ferma, e ne è prova un esemplare visto davanti all’ingresso dell’emblematico Teatro Esperanza Iris di Villahermosa. (Fonti: Ansa e YouTube)