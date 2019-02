CITTA’ DEL MESSICO – Un gruppo di cani ha attaccato una donna di 32 anni in Messico. La signora ha tentato di fuggire dal branco inferocito ma non c’è stato niente da fare. Gli 11 cani l’hanno aggredita e sbranata.

Le telecamere di sicurezza del comune di Tecámac, hanno ripreso i momenti prima della sua morte, quando la donna ha tentato invano di seminare gli animali. Come confermato dalla polizia locale, la donna è deceduta il 28 gennaio a causa delle ferite inferte dagli animali.

Margarita N. stava andando a lavoro al casello dell’autostrada per Pachuca, quando è entrata in un territorio controllato dal branco di cani che, evidentemente, non hanno gradito l’intrusione. Intanto, cinque dei cani killer sono stati identificati e portati in un centro per animali. Per la donna però non c’è stato nulla da fare.