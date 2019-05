ROMA – Durante una corrida in Messico, la 32enne Hilda Tenorio è stata incornata in viso da un bestione da mezza tonnellata.

La donna torero era in ginocchio quando l’animale si scagliato contro di lei. La Tenorio è così finita inchiodata a una delle barriere dell’arena che si trova nella città di Puebla. Hilda è rimasta a terra nella polvere: poco dopo, i suoi colleghi sono accorsi e l’hanno messa in salvo. Mentre veniva soccorsa, il pubblico ha potuto vedere il volto della 32enne ricoperto di sangue.

Arrivata in ospedale, i medici hanno verificato i danni provocati dal toro: una frattura della mascella e gravi ferite alle guance e ad un occhio. Lo stop è di sei mesi, hanno quindi stabilito i medici.

Sui social, Hilda ha ringraziato i fan per il sostegno ed ha dimostrato di non aver perso il senso dell’umorismo: “Voglio ringraziare tutti voi per i vostri messaggi di supporto. Le mie ferite sono molto serie, ma almeno avrò una nuova faccia di platino”. Già nel 2010, a soli 23 anni, Hilda era stata incornata a Città del Messico e aveva avuto bisogno di 80 punti.

A seguire il video, sconsigliato al pubblico più sensibile.

