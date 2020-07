Un orso appare alle spalle di una ragazza e la giovane ne approfitta per scattare un selfie.

Un orso appare alle spalle della ragazza Nuevo Leon nel parco di Chipinque. La protagonista del video, come consigliato dagli esperti è rimasta immobile. La giovane ha però esagerato e con l’orso in piedi alle sue spalle ne ha approfittato per farsi un selfie.

Le autorità di Nuevo Leon raccomandano di evitare un simile comportamento e più in generale di non avvicinarsi agli orsi per dargli da mangiare e di non mettersi mai tra una madre e i suoi cuccioli.

Cosa succede nella galleria dell’autostrada

L’episodio che vede come protagonista questa ragazza è successo in Messico.

In Italia gli orsi sono presenti in diversi territori.

Un orso bruno marsicano è finito dentro la galleria della superstrada Ss17 ed è stato immortalato da un’ automobilista che stava sopraggiungendo.

L’uomo lo vede e rallenta: il passeggero riesce a filmare l’animale e manda poi il video all’emittente Rete8.

E’ accaduto la sera di lunedì 11 maggio nel territorio di Castel di Sangro in provincia de L’Aquila, uno dei comuni della vasta Zona di protezione esterna del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (fonte: Repubblica, YouTube).